PM que matou ambulante em frente à estação das barcas de Niterói vai a júri popular

O policial militar Carlos Arnaud Baldez Silva Júnior, denunciado por matar o ambulante Hiago Macedo de Oliveira Bastos, no dia 14 de fevereiro, após uma discussão em frente à estação das barcas, na Praça Araribóia, será julgado pelo Tribunal do Júri de Niterói no dia 16 de março de 2023. A decisão é da juíza Nearis dos Santos Carvalho Arce dos Santos, titular da 3ª Vara Criminal de Niterói, após a conclusão da fase de instrução, quando foram ouvidas nove testemunhas e interrogado o réu.

Segundo consta na denúncia, o crime ocorreu no dia 14 de fevereiro de 2022, por volta de 11h40, na bilheteria das Barcas S.A., no Centro de Niterói. Hiago vendia balas e pedia dinheiro aos usuários das barcas que estavam na bilheteria. Em determinado momento, ele abordou uma senhora que estava no caixa e teria dito “se eu estivesse armado, você estaria me dando tudo”.

O policial militar, que estava de folga e vestido à paisana, aguardando na fila, interveio. Iniciou-se uma discussão entre o ambulante e o PM, que sacou uma arma de fogo e deu voz de prisão para Hiago, o qual o teria desafiado de forma repentina, projetando seu corpo para a frente. Carlos Arnaud, então, disparou contra a região peitoral da vítima, que caiu em seguida, morrendo no local.