Morre criança de um ano e meio após cair em uma piscina na Zona Oeste do Rio

O Corpo de Bombeiros resgatou a vítima no domingo (15), no prédio onde aconteceu o acidente - Foto: Divulgação

Uma menina de 1 ano e meio morreu nesta segunda-feira (16), após ter caído em uma piscina e se afogado na Vila Valqueire, Zona Oeste do Rio. A garota chegou a ser hospitalizada, porém não resistiu.

A Secretaria Municipal de Saúde confirmou a informação. A criança estava internada no Hospital Municipal Miguel Couto, no Leblon, Zona Sul do Rio.

O Corpo de Bombeiros resgatou a vítima no domingo (15), no prédio onde aconteceu o acidente. Os agentes realizaram o transporte de helicóptero da menina até a base, na Lagoa Rodrigo de Freitas, Zona Sul do Rio. Em seguida, a criança foi levada até a unidade hospitalar.

Ainda não foram informadas as circunstâncias do acidente.