Filha de brasileiros feita refém pelo Hamas tem morte confirmada

A jovem Celeste Fishbein, de 18 anos, filha e neta de brasileiros, que estava refém do grupo Hamas após ter sido sequestrada no último sábado em um ataque a Israel, teve a morte confirmada na manhã desta terça-feira (17) , pelo tio Mário Fishbein.

Celeste Fishbein foi sequestrada após o ataque do grupo islâmico Hamas a Israel, no sábado (7). Logo em seguida, o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu declarou estado de guerra.

“(O Exército israelense) Avisou a gente que a (minha) sobrinha foi assassinada. Encontraram o corpo dela”, afirmou o tio Mario Fishbein ao portal g1. Apesar da confirmação de sua morte, o Exército israelense não informou as condições do óbito, nem onde o corpo da jovem foi encontrado.



Celeste trabalhava de babá em uma comunidade rural, perto da fronteira com a Faixa de Gaza. No momento da invasão de Israel por terroristas do Hamas, ela estava na casa do namorado, em Gaza. Segundo familiares, a última mensagem que Celeste respondeu foi às 11 horas.

A mãe e a avó de Celeste tiveram que se esconder em um bunker, esconderijo contra bombas, por horas.