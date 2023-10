Israel nega existência de cessar-fogo na Faixa de Gaza

Na manhã desta segunda-feira (16), o governo de Israel negou a liberação dos brasileiros para o Egito, onde seriam recebidos e levados de volta para o Brasil. Segundo fontes do governo, o procedimento já estava acordado, mas Israel não cumpriu a sua parte do combinado e os brasileiros continuam no território de guerra.

O Egito informou que estava tudo pronto para receber os estrangeiros em seu território, e brasileiros seriam recebidos com um corredor humanitário. No entanto, em nota divulgada, Israel negou a existência de um cessar-fogo para a retirada dos estrangeiros. O país alega que a abertura das fronteiras pode abrir espaço para a entrada de armamentos no território do conflito, que chegariam por meio de caminhões de ajuda humanitária.

No total, 916 brasileiros que estavam em Israel já foram repatriados. O quinto voo da Força Aérea Brasileira (FAB) destinado a repatriação dessas pessoas chegou ao Brasil à 1h45 de domingo (15). O avião pousou no Aeroporto Internacional Santos Dumont (SDU), na capital do Rio de Janeiro. Mais de 2 mil brasileiros pediram resgate do Oriente Médio, e o pedido é feito por meio do preenchimento de um formulário, disponível no site da Embaixada do Brasil em Tel Aviv.

Leia também:

Quinto avião da FAB chega ao Rio e Brasil já soma 916 repatriados



Israel, Hamas, Palestina: entenda a guerra no Oriente Médio

10 dias de guerra: conflito entre Hamas e Israel ultrapassa 4 mil mortes

Além de retirar os brasileiros de Israel, o presidente Lula pretende levar de volta também os brasileiros que estão na Faixa de Gaza.