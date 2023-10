Advogado de Monique Medeiros alega que a mulher está sofrendo violação dos seus direitos na prisão

Nesta segunda-feira (16), a defesa de Monique Medeiros enviou um documento de 45 páginas para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. O documento contém denúncias da violação de direitos que Monique tem sofrido no presídio de Talavera Bruce, em Bangu. O advogado da ré, Hugo Novais, alega que ela está sendo privada de beber água e mantida em um local insalubre, com ratos, aranhas e baratas.

Monique Medeiros é investigada por participar da morte do filho, Henry Borel, juntamente com o ex-vereador Jairo de Souza Santos Junior, conhecido como Dr. Jairinho. O crime aconteceu no apartamento que eles dividiam na Barra da Tijuca, e a criança morreu no dia 8 de março de 2021. Monique foi presa 1 mês depois da morte, no dia 8 de abril.

Henry Borel tinha 4 anos e, no dia de sua morte, já foi levado ao hospital sem vida. Os exames de necropsia apontaram que o menino tinha 23 lesões no corpo, e o menino morreu por laceração hepática e ação contundente.

O documento traz um relatório da Defensoria Pública que afirma que Monique está sendo ameaçada. A ré não consegue conviver com outras presas, por estar sofrendo ameaças delas, e também não está praticando sua religião na unidade prisional.

Monique Medeiros irá a júri popular, e será julgada por homicídio qualificado por motivo torpe e recurso que impossibilitou a defesa da vítima, tortura por omissão relevante e coação de testemunhas no curso do processo.