Licitação para o estudo de criação de linha de metrô entre o Rio, Niterói e SG é marcada para dezembro

Nesta segunda (16), o governo do Rio de Janeiro marcou a licitação de um estudo para analisar a criação da linha 3 do metrô, que irá ligar a capital aos municípios de Niterói e São Gonçalo. A licitação foi marcada para o dia 19 de dezembro, e o chamamento foi publicado no Diário Oficial do Estado.

Além do desenvolvimento de uma nova linha, a licitação também irá analisar a possibilidade de ampliação da linha 4 do metrô carioca, que faz o percurso do início da Barra da Tijuca até o Recreio dos Bandeirantes.

A linha 3 do metrô vai conectar as cidades por meio dos trechos Praça XV x Araribóia x Alcântara e Jardim Oceânico x Alvorada x Recreio dos Bandeirantes.

Os estudos vão analisar a viabilidade dos trechos propostos, as vantagens sociais e econômicas, os riscos do projeto e a previsão das obras. O estudo faz parte do projeto do novo Plano de Aceleração do Crescimento (PAC), do Governo Federal, no Rio de Janeiro. O novo PAC investiu 342,6 bilhões no Rio de Janeiro, com 65,8 bilhões destinados a áreas relacionadas ao transporte.

O prazo final da realização do serviço é de 12 meses.

Os serviços de transporte público que ligam as cidades de Niterói e São Gonçalo à capital do Rio de Janeiro são os ônibus intermunicipais e as barcas, que só possuem estação em Niterói.