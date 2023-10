Itaú e Biasi leiloam imóveis a partir de R$ 50 mil no RJ e outros estados

Ao todo são 40 imóveis localizados em diversas regiões do Brasil, incluindo as capitais - Foto: Divulgação

O banco Itaú Unibanco, em parceria com a Biasi leilões, realiza a partir de hoje (16) dois leilões de imóveis residenciais e comerciais. Ao todo são 40 imóveis localizados em diversas regiões do Brasil, incluindo as capitais. O primeiro leilão ocorre a partir das 14h30, e outro no dia 26 de outubro - no mesmo horário. Também no dia 26, será realizado o segundo leilão, a partir das 11h da manhã. Todos os leilões serão conduzidos por Eduardo Consentino, leiloeiro oficial da Biasi Leilões.

Os imóveis disponíveis nos leilões estão localizados nos estados de São Paulo (10 imóveis), Rio de Janeiro (10 imóveis), Minas Gerais (3 imóveis), Paraná (2 imóveis), Maranhão (2 imóveis), Goiás, Pará, Rio Grande do Sul e Santa Catarina (1 imóvel em cada estado). O lance mínimo é de um apartamento localizado em São João da Boa Vista, interior de São Paulo, no valor de R$ 50.600,00. Já o imóvel com lance mínimo de maior valor é uma casa localizada na capital Paulista, bairro do Sacomã, no valor de R$ 3.552.650,24.

O pagamento dos lances do leilão do dia 16/10 poderá ser realizado à vista. Já o leilão do dia 26/10 oferece descontos que variam de 10% a 15% (consultar a página do imóvel) para o pagamento à vista e parcelamento dos lances em até 78 vezes, vide edital.

A compra de imóveis em leilão oferece a possibilidade de pagar pelo imóvel um preço mais baixo do que os praticados no mercado tradicional. Além disso, os leilões oferecem uma ampla variedade de imóveis, desde residenciais até comerciais e terrenos, permitindo que os compradores escolham de acordo com suas necessidades e objetivos de investimento. Para investidores, os leilões de imóveis podem representar uma oportunidade de lucrar com a compra e venda de propriedades, agregando valor ao seu portfólio.

"O mercado de leilões de imóveis é uma arena onde a perspicácia do comprador pode se traduzir em oportunidades extraordinárias. Com preços frequentemente abaixo do valor de mercado e uma ampla variedade de opções, os leilões oferecem uma alternativa empolgante ao mercado imobiliário tradicional. No entanto, a chave para o sucesso está na pesquisa detalhada, na compreensão das regras do jogo e na paciência. Quem se dedica a explorar esse mercado com cuidado pode colher os frutos de investimentos inteligentes e estratégicos”, explica Eduardo Consentino, leiloeiro oficial na Biasi Leilões.

Para saber mais sobre o leilão de imóveis do banco Itaú Unibanco e da Biasi Leilões, acesse a página do leilão em: www.biasileiloes.com.br.

Serviço

Leilões de imóveis residenciais e comerciais - Itaú Unibanco

Data e hora: 1ª 16/10/2023 às 14h30 e 2ª 26/10/2023 às 14h30

Quantidade de imóveis: 19

Regiões: MG, MA, SP, SC, RJ, RS, GO e PR

Lances: de R$142 mil a R$ 3 milhões

Formas de pagamento: À vista com alienação fiduciária, consultar edital e página do imóvel de interesse

Página do leilão: https://www.biasileiloes.com.br/leilao/3381/1-leilao-19-imoveis-residenciais-e-comerciais-em-mg-ma-sp-sc-rj-rs-go-e-pr-confira-e-aproveite?pagina=1

Leilões de imóveis residenciais com casas e apartamento - Itaú Unibanco

Data e hora: 26/10/2023 a partir de 11h00

Quantidade de imóveis: 18

Regiões: SP, RJ, PR, GO e PA

Lances: de R$ 50 mil a R$ 558.800,00;

Formas de pagamento: À vista com descontos de 10% a 15% ou parcelado em até 78 vezes, consultar edital e página do imóvel de interesse

Página do leilão: https://www.biasileiloes.com.br/leilao/3372/leilao-de-18-imoveis-residenciais-casas-e-apartamentos-em-sp-rj-pr-go-e-pa-imperdivel-confira-e-aproveite?pagina=1