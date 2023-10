Hospitais de SG fazem festa para comemorar o Dia das Crianças

As crianças que estavam em atendimento na UPA do Colubandê e também as internadas no CTI e nas enfermarias pediátricas do Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), em São Gonçalo (RJ), ganharam festa pelo Dia das Crianças. O evento foi marcado por muito riso, brincadeiras, guloseimas e distribuição de brinquedos.

No Alberto Torres, as crianças foram surpreendidas ainda no leito pelos personagens vivos Ursinhos Carinhosos, Branca de Neve e Bela Adormecida. Em companhia dos pais e dos personagens elas seguiram para a brinquedoteca da unidade.

No local, as crianças dançaram, riram, brincaram, tiraram muitas fotos e saborearam as delícias preparadas pela equipe da nutrição do hospital. Teve picolé Sabor Gelado, bolo, hambúrguer, batata frita, milk shake, palitinho de frutas, pirulito de chocolate e sucos. A festa terminou com distribuição de brinquedos.

Leia também

➢ Hospital abre brinquedoteca junto a ala infantil em Volta Redonda

➢ Dia das Crianças: Pais e filhos se aventuram na competição do cabelo maluco

"Que surpresa boa o hospital fez às crianças internadas. Estes eventos fazem toda a diferença para elas e também para nós, que estamos exaustas. Estou muito agradecida por todo o acolhimento recebido aqui. Realmente é um hospital diferenciado", garantiu Lúcia Helena, tia de um dos pacientes.



Paralelamente, a festa avançou pelos corredores da UPA do Colubandê. Os personagens vivos fizeram uma surpresa às crianças que aguardavam pelo atendimento e às que estavam na enfermaria pediátrica. A alegria estava estampada no rosto de cada uma, que dançou, brincou e também ganhou presente.