Amizade estremecida? Kayky Brito ainda não quer encontrar Bruno de Luca

Se recuperando do atropelamento, o ator Kayky Brito ainda não quer reencontrar o amigo Bruno de Luca. De acordo com informações do jornalista Valmir Moratelli, da Veja, o ator não conseguiu digerir os acontecimento da madrugada do acidente e não quer dar prioridade a esse assunto no momento.

Ainda de acordo com o jornalista, a família de Kayky apoia a decisão do ator. Bruno chegou a mandar mensagem se mostrando dispoto ao encontro, mas todos estão tratando o caso no tempo de Brito.

Kayky Brito e Bruno de Luca estavam juntos momentos antes do atropelamento do ator. De Luca, no entanto, apareceu nas imagens de câmeras de segurança desesperado, com as mãos na cabeça, mas não prestou socorro ao amigo. Em depoimento à polícia, ele disse que não sabia que a pessoa do acidente era Kayke.