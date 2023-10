ANS incorpora dois medicamentos contra câncer na lista de cobertura obrigatória pelos planos de saúde

A inclusão dos tratamentos foi aprovada em reunião extraordinária da Diretoria Colegiada, no último dia 2 - Foto: Reprodução/TV Globo

A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) incorporou ao Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde dois medicamentos: um para tratar melanoma (tipo mais grave de câncer de pele) e outro voltado ao câncer de endométrio. O rol é a lista de procedimentos e tratamentos com cobertura obrigatória pelos planos de saúde.

A inclusão dos tratamentos foi aprovada em reunião extraordinária da Diretoria Colegiada, no último dia 2. Segundo a ANS, os tratamentos deverão estar disponíveis aos beneficiários de planos de saúde a partir do dia 1º de novembro, de acordo com suas diretrizes de utilização.

Confira os medicamentos que terão cobertura obrigatória:



- Encorafenibe, em combinação com Binimetinibe, para o tratamento de pacientes adultos com melanoma irressecável ou metastático;

- Lenvatinibe, em combinação com Pembrolizumabe, para tratamento de pacientes adultas com câncer endometrial avançado.

As propostas de incorporação dessas tecnologias ao Rol foram submetidas diretamente à ANS, e passaram por Consulta Pública, além de análise técnica, que utiliza metodologia de avaliação de tecnologias em saúde (ATS), à semelhança de países como Inglaterra, Canadá, Austrália e Alemanha.