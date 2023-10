Estádios do Rio ganham posto de atendimento para mulheres vítimas de violência

Estádios no Rio de Janeiro ganharam espaços de acolhimento às mulheres vítimas de violência. A iniciativa do Juizado Especial do Torcedor e dos Grandes Eventos do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro para atender visitantes agredidas teve inaugurada sua primeira sala no sábado (7).

A inauguração da sala de acolhimento e proteção do Nilton Santos aconteceu durante a turnê After Hours Til Dawn, do cantor The Weekend. O espaço, localizado no Setor Norte 2, dentro do Posto do Juizado do Torcedor e Grandes Eventos contou com a presença de uma delegada e de um telefone, disponível para que as vítimas possam se comunicar com familiares ou pessoas próximas.

A estrutura semelhante, montada no Maracanã, passará a funcionar neste domingo (8), na partida entre Botafogo e Fluminense, válida pelo Campeonato Brasileiro.



A Sala de Acolhimento também ficará no Posto do Juizado do Torcedor e Grandes Eventos, no setor Norte do estádio.

O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro informou que o projeto vai ser implantado em todos os estádios da cidade, de forma gradual.