Show do The Weeknd, no Engenhão, tem tempestade com raios e pista evacuada

Pista do show do The Weeknd, no Engenhão precisou ser evacuada - Foto: Reprodução

A pista do show do The Weeknd, que aconteceu na noite de sábado (7), no estádio Nilton Santos, o 'Engenhão', na Zona Norte do Rio, precisou ser evacuada após as fortes chuvas que afetaram a cidade.

Em vídeos divulgados nas redes sociais, é possível ouvir um produtor pedindo para que o público se deslocasse para as áreas de circulação.

"Se desloquem para as áreas de circulação. Esse local é o mais seguro para vocês no momento. As arquibancadas e os setores de cadeiras podem permanecer em seus lugares", avisou.

Em seguida, a pista foi reaberta e o público pôde voltar para o local.



Internautas reagiram ao acontecimento através das redes: "O caos no show do the weekend (estão mandando a pp e a pista comum irem pras áreas de circulação pra se protegerem da chuva), espero que fique todo mundo bem sem se machucar".