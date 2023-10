Carro pega fogo na subida da serra de Petrópolis

Veículo pegou fogo no acostamento - Foto: Divulgação

Veículo pegou fogo no acostamento - Foto: Divulgação

Um carro pegou fogo no acostamento na pista de subida da serra de Petrópolis, na BR-040, na tarde deste sábado (7). Não há informações sobre feridos.

O incêndio aconteceu na altura do km 86 da via. Por motivos de segurança, a rodovia foi totalmente interditada. Por conta disso, foi registrado um engarrafamento de cerca de 6km no local.

O Corpo de Bombeiros foi acionado pela concessionária que administra a BR-040 para controlar as chamas. O caso foi registrado no posto da PRF de Três Rios.