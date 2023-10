Tempestade deixa bairros de SG, Niterói e Maricá sem energia elétrica; Vídeo

A forte chuva e a ventania que atingiram as cidades de Niterói e São Gonçalo, na noite de quinta-feira (5), causaram quedas de árvores, alagamentos e falta de energia em vários pontos das cidades. Na Avenida Visconde do Rio Branco, em Niterói, próximo ao terminal das barcas, pelo menos três carros foram atingidos pelos troncos.

Na Rua Mário Vianna, em Santa Rosa, um raio derrubou uma árvore e um muro, causando tensão aos moradores da região.





Na Rua Mário Vianna, em Santa Rosa, um raio derrubou uma árvore e um muro, causando tensão aos moradores da região

O município de Niterói foi o mais atingido pela tempestade e está em estágio de atenção desde às 19h de quinta-feira (5). De acordo com a prefeitura de Niterói, mais de 2 mil funcionários da Defesa Civil, da Secretaria de Conservação e Serviços Públicos, da Assistência Social, Clin e da Nittans seguem atuando nas ruas da cidade desde a madrugada, devido às fortes chuvas.

Ao todo, foram 37 ocorrências em Niterói e desde a madrugada, a prioridade da prefeitura é a liberação das vias | Foto: Filipe Aguiar

Ao todo, foram 37 ocorrências na cidade e desde a madrugada, a prioridade da prefeitura é a liberação das vias. "Assim que essa parte for finalizada, serão recolhidos os lixos verdes e daremos atenção a todos os chamados. As equipes da Prefeitura de Niterói já liberaram 11 vias da cidade e estão atuando na liberação das vias bloqueadas com urgência", diz trecho do comunicado feito pela prefeitura.



Em nota, a Enel informou que já restabeleceu o fornecimento de energia para 86% dos clientes afetados pela forte chuva com raios e ventania que atingiram os municípios de Niterói e Maricá na noite de ontem (5).

Niterói e Maricá

"A queda de galhos e de árvores de grande porte destruiu trechos da rede elétrica em várias regiões das cidades. Os bairros mais afetados nesse momento em Niterói são Santa Rosa, Ingá, Centro e São Lourenço e, em Maricá, Itaipuaçu e Inoã. Equipes de emergência atuaram durante toda a madrugada para realizar os reparos necessários e, nesta sexta-feira, a companhia segue atuando com um efetivo 8 vezes maior do que em dias comuns para agilizar ao máximo os atendimentos e restabelecer completamente o serviço para todos os clientes afetados", disse a Enel em nota.

São Gonçalo

Sobre o atendimento de emergência em São Gonçalo, a distribuidora informa "que equipes atuam, desde a noite de ontem (5), nos reparos na rede elétrica para normalizar o fornecimento de energia o mais rapidamente possível aos clientes afetados. O Jardim Catarina, bairro mais atingido pelo temporal, teve o serviço normalizado no início da tarde e, neste momento, há apenas chamados pontuais".

Através das redes sociais, moradores falaram sobre o estrago deixado pelas chuvas e o desespero dos que estavam na rua no momento do ocorrido. "Niterói tá destruída depois da chuva de ontem. Pavor", escreveu uma. "Ontem eu tive que literalmente pular árvore para chegar na casa da minha irmã (porque não dava pra vir pra minha casa). Niterói tá em situação calamitosa pós chuva de ontem", disse outro.