Moradora de Maria Paula precisa de atendimento médico de urgência em São Gonçalo

Há pouco mais de dois anos, a auxiliar de cozinha gonçalense Marcela Iara Pontes Peixoto Tibau, de 45 anos, sofreu de uma isquemia cerebral, que mudou completamente o rumo de sua vida. Desde então, Marcela se viu obrigada a deixar de trabalhar e batalhar diariamente contra essa doença, que designa um fluxo de sangue e oxigênio inadequado a uma parte específica do organismo, podendo afetar o coração, o cérebro, membros, intestinos ou olhos, por exemplo.

No caso de Marcela, a isquemia afeta diretamente sua mobilidade e sua memória, fazendo-a andar lentamente e esquecer de realizar tarefas simples, como cozinhar. Para ela, que já teve a culinária como sua principal fonte de renda, esquecer como cozinhar impacta não apenas no seu dia a dia, já que, por viver sozinha, acaba se alimentando apenas de alimentos prontos, mas também em sua autoestima, pois o que um dia foi seu trabalho, hoje é uma tarefa perigosa para ela.

“Eu ando muito devagar, com muita dificuldade para atravessar a rua, então é díficil. Eu não atravesso daqui até o outro lado da rua. Eu não cozinho mais, porque eu esqueci como se cozinha, e eu queimo tudo que você possa imaginar. Eu acabo tendo que jogar tudo fora. É muito difícil. Eu vivo sozinha, então eu como pão e vou vivendo.”, disse a moradora do bairro de Maria Paula.



Marcela é paciente da Clínica Municipal Euriclides de Jesus Zerbini, conhecida como Clínica da Família Dr. Zerbini, no bairro Arsenal, em São Gonçalo, e depende integralmente do SUS para dar seguimento ao seu tratamento, já que arcar com os custos de médicos particulares é algo fora de sua realidade atualmente. Desde que perdeu o emprego, a ex-auxiliar de cozinha sobrevive de auxílios governamentais, já que não pode trabalhar, e conta com o serviço público para garantir seu acesso à saúde de qualidade.

No entanto, após receber uma orientação de sua médica para que se consulte com um pneumologista e um neurologista, Marcela está sem respostas sobre quando poderá agendar com esses médicos.

“Agora, o que eu preciso realmente são esses dois médicos, que são os únicos que eu não consegui até agora. Mas eu levei dois anos só pra médica poder me dar prioridade no tratamento. Eu fiz um preventivo uma vez que tô esperando até hoje o resultado. A saúde no Brasil é muito desgastante.”, desabafou Marcela.

Procurada pelo O SÃO GONÇALO, a Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil de São Gonçalo "informa que a paciente foi inserida no sistema da Central de Regulação para pneumologista e neurologista no dia 13/09/23. Está em fila e deve aguardar agendamento".

Sob supervisão de Marcela Freitas*