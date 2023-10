A Avenida Brasil terá faixa exclusiva para ônibus partir do próximo sábado (7) - Foto: Divulgação/ Reprodução

Avenida Brasil, uma das vias mais importantes da cidade, voltará a ter faixa exclusiva para ônibus nos dois sentidos da via, a violação poderá acarretar em uma multa de quase R$ 300. O esquema vai começar no próximo sábado (07), e servirá como preparação para o BRT Transbrasil.

A faixa exclusiva será a última da esquerda em ambas as direções. As outras três pistas continuaram liberadas para todos os veículos, com limite de 80 km/h.

A via terá extensão de 21,5 Km e funcionará entre Caju e Guadalupe. No percurso vai ter 19 radares e 8 lombadas eletrônicas que vão multar carros de passeio, vans e táxis que ultrapassem a faixa.

A infração é considerada gravíssima com perda de sete pontos na carteira, e uma multa de R$ 293,47.



A partir do próximo sábado (7), veículos de passeio não vão poder mais utilizar o Viaduto da Treliça, no Caju (para acessar o Into e o Túnel Marcello Alencar por baixo) nem o Viaduto da Avenida dos Campeões (para ir a Ramos).