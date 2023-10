Moradora de SG com câncer raro precisa de doação de sangue com urgência

A aposentada Gildete Ribeiro Ferreira Costa, 70 anos, moradora do Galo Branco, em São Gonçalo, está precisando com urgência de doação de sangue. A gonçalense teve o diagnóstico de Mieloma Múltiplo, um tipo de câncer raro e de tratamento caro, no ano de 2009, e, desde então, vem lutando contra a doença.

Para realizar a doação de sangue basta ir até a clínica de hematologia localizada na Rua almirante Tefé, 549, Rink, em Niterói e informar que a doação é para Gildete Ribeiro Ferreira Costa.

"Meu sangue é O negativo, mas pode ser qualquer tipo de sangue para quem tenha a disponibilidade de doar", disse Gildete.

Urgência para doação

Atualmente, Gildete está tratando de um vírus no pulmão que é bastante resistente, o Citomegalovírus.

"Com essa medicação e quimioterapias as hemoglobinas, leucócitos e plaquetas tem caído muito. No mês passado estive duas vezes internada para fazer transfusão de sangue e plaquetas. Dessa vez meu médico usou outra estratégia e suspendeu todas as medicações que causam a baixa de taxas no sangue e pediu que eu fizesse a transfusão para não ser novamente internada, mas hoje fui ao banco de sangue e voltei entristecida, porque estava zerado", contou.

Altos e baixos no tratamento

Gildete realiza seu tratamento através do plano de saúde da Unimed, mas garante que as dificuldades tem sido imensas para mantê-lo.

"Já fiz uma cirurgia na C.5, Artrodese da Coluna, que é uma cirurgia de alta complexidade com duração de 13hs e tem por objetivo estabilizar a coluna e reduzir as dores, através de uma fusão em duas ou mais vértebras da coluna vertebral. Foram diversas intercorrências nesse período, mas com muita fé tenho superado", relatou Gildete.

"Faço tratamento pela Unimed pagando com muita dificuldade, não tenho ajuda. Minhas medicações são várias e as importadas são pagas pelo plano. Também aceito ajuda para o tratamento", concluiu a aposentada.

Para ajudar no tratamento de Gildete Ribeiro Ferreira Costa, basta entrar em contato com ela pelo número (21) 99196-7362.

Critérios básicos para doação de sangue:



- Ter idade entre 16 e 69 anos, (menores de 18 anos devem apresentar consentimento formal do responsável legal);

- Pessoas com idade entre 60 e 69 anos só poderão doar sangue se já o tiverem feito antes dos 60 anos.

- Apresentar documento de identificação com foto emitido por órgão oficial (Carteira de Identidade, Carteira Nacional de Habilitação, Carteira de Trabalho, Passaporte, Registro Nacional de Estrangeiro, Certificado de Reservista e Carteira Profissional emitida por classe). São aceitos documentos digitais com foto.

- Pesar no mínimo 50 kg.

- Ter dormido pelo menos 6 horas nas últimas 24 horas.

- Estar alimentado. Evitar alimentos gordurosos nas 3 horas que antecedem a doação de sangue. Caso seja após o almoço, aguardar 2 horas.

- Em caso de dúvida, entrar em contato com o telefone da clínica: (21) 99196-7362.

Sob supervisão de Marcela Freitas