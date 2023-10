Disque Denúncia pede informações sobre o envolvido na morte de mulher

Um cartaz foi divulgado nesta terça-feira (03), para ajudar no inquérito instaurado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), a fim de obter informações que possam levar à identificação e prisão do envolvido na morte de Adriana Castro dos Santos, de 42 anos, morta com um tiro na cabeça, na noite da última sexta-feira (29), na Rua Capitão Couto Menezes. em Madureira, Zona Norte do Rio.

Ela e o marido foram alvos de um ataque a tiros depois que deixavam a loja onde trabalhavam, na Vila Valqueire, na Zona Oeste do Rio. o marido de Adriana, também foi baleado. Ele sofreu ferimentos no rosto, foi socorrido e segue internado no Hospital Salgado Filho, no Méier.

Segundo testemunhas, o marido era quem dirigia o carro. Ela estava ao lado dele e um funcionário atrás. O bandido emparelhou a moto e atirou em direção ao casal. Adriana foi atingida na cabeça e morreu na hora. O funcionário contou à polícia que o atirador fugiu sem levar nada.

Policiais da Delegacia de Homicídios (DHC), estiveram no local, fizeram pericia e a especializada assumiu o caso. Agentes buscam câmeras de segurança e informações que possam levar ao autor do crime e sua motivação.



Quem tiver informações sobre a identificação do criminoso, denuncie de forma anônima, ao Disque Denúncia:

Central de atendimento: (021) - 2253 1177 (WhatsApp ou telefone)