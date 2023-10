Processo de mulher que se diz amante do cantor Zé Felipe contra Virgínia é arquivado

Na tarde de segunda-feira (2), foi realizada a audiência do processo movido pela cantora Sammy, mulher que acusou a influenciadora Virginia Fonseca de ameaça após declarar ter vivido um affair com Zé Felipe.

"Virgínia me ameaçou de morte caso eu continuasse a me envolver com Zé Felipe, que tenho relacionamento desde 2019. Disse que se eu tivesse um bebê com Zé Felipe ela o mataria. Ela tentou me agredir em frente à minha casa", disse Sammy, na época em que a declaração surgiu na mídia.

Através de suas redes sociais, Samantha informou nesta terça-feira (3), que "o processo foi arquivado por falta de provas, ficou a palavra dela contra a minha".



Os advogados de defesa de Vírginia Fonseca se pronunciaram sobre o caso do processo. De acordo com o colunista Leo Dias, a equipe jurídica da influenciadora emitiu uma nota sobre a decisão da justiça de arquivar o caso.

De acordo com a nota, os advogados informaram que o caso foi arquivo por causa de provas mínimas para seguir com o caso. Vale lembrar que o caso veio à público em agosto, quando Virginia recebeu uma intimação sobre uma mulher que dizia ser amante de Zé Felipe e que teria tido um filho com ele.

“O juízo concluiu pelo imediato arquivamento dos autos, em decorrência de requerimento apresentado pelo próprio do Ministério Público do Rio de Janeiro, por ter concluído pela inexistência mínima de provas do que alegado pela suposta vítima”, diz a nota.

Entenda o caso

Virginia Fonseca passou por um susto no primeiro sábado do mês de agosto. A influenciadora recebeu a notícia de que estava sendo processada por uma mulher chamada Samantha, que alega ter sido ameaçada de morte por ela. O motivo seria um suposto caso entre Samantha com o cantor Zé Felipe, marido de Virgínia.

Em seu perfil, a influencer exibiu um Termo Circunstanciado ocultando o nome completo de Samantha. Além do relato da alegada vítima, o documento mostrava que haveria uma audiência preliminar no dia 2 de outubro, em São Pedro da Aldeia, Região dos Lagos do Rio de Janeiro.

O próprio documento, no entanto, afirmava que não havia sido apresentada qualquer prova além do depoimento de Samantha, que teria dito que Virginia tentou agredi-la.

"Eita como cria fic", escreveu Virginia na época, ao compartilhar o print com seus seguidores. Em seguida, ela postou um vídeo em seus stories com um comentário: "Estou até agora sem acreditar."

"Estava fazendo minha massagem maravilhosa quando abro essa mensagem. Bicho, é cada uma que parece duas. Não é possível!", disse Virgínia.