Frente fria se aproxima e tempo fica instável até sábado no Rio

O tempo nos próximos dias será de nebulosidade variada com ventos fracos e moderados na cidade do Rio de Janeiro. A partir de quarta-feira (04), uma frente fria passará pela cidade e há previsão de chuva até o início do fim de semana, de acordo com o sistema Alerta Rio.

Previsão do tempo

Na quarta-feira (04) o dia terá céu nublado, com a máxima estimada de 34°C e a mínima de 17°C. Haverá pancadas de chuva moderada a partir da noite, podendo ultrapassar 6,4mm em 15 minutos em pelo menos uma parte da cidade.

Leia também



➢ Minicartão é lançado como nova opção de pagamento no transporte público do RJ

➢ Prefeitura de Niterói zera fila de espera de cirurgias de câncer de mama

Já na quinta-feira (05), as temperaturas começarão a cair, e os termômetros registrarão máxima de 29°C e mínima de 17°C. O céu estará predominantemente nublado e deve chover, em pontos isolados, a partir da tarde, com ocorrência de raios e rajadas de vento.



Para sexta-feira (06), o tempo seguirá nublado, com chuva fraca a moderada durante o dia. As temperaturas podem atingir a máxima de 27°C e a mínima de 16°C.

No início do fim de semana, o tempo no sábado (07) ficará instável na cidade, ainda com ocorrência de chuva a partir do fim da tarde, acompanhada de raios. A máxima esperada é de 31°C, e a mínima de 18°C.

Ainda de acordo com o Alerta Rio, na noite desta terça-feira (03), o céu estará nublado, e não há previsão de chuva. As temperaturas permanecerão estáveis, com máxima de 27°C e mínima de 17°C, com ventos fracos a moderados, chegando até 51,9 km/h.