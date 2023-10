Polícia identifica casal que foi assassinado a tiros na Via Dutra

Samara Vieira, de 34 anos, e Wellington Moreira dos Reis, de 33, foram as vítimas fatais do crime - Foto: Divulgação/Reprodução

Samara Vieira, de 34 anos, e Wellington Moreira dos Reis, de 33, foram as vítimas fatais do crime - Foto: Divulgação/Reprodução

O casal que foi morto a tiros na Via Dutra, nesta sexta-feira (29), foi identificado pela Polícia Civil. De acordo com a Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF), Samara Vieira, de 34 anos, e Wellington Moreira dos Reis, de 33, foram as vítimas fatais do crime.

Wellington tinha passagens na polícia por sequestro, tráfico, estupro e receptação. Os agentes trabalham com a hipótese de execução. As vítimas moravam no Morro do Sereno, no Complexo da Pena, na Zona Norte do Rio.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o assassinato aconteceu quando eles passavam de carro na altura de Nova Iguaçu, na via em direção a São Paulo. Testemunhas contaram que dois homens em uma motocicleta atiraram no carro onde estava o casal.

De acordo com as investigações dos agentes que trabalharam no caso, os criminosos utilizaram um fuzil 5,56mm. A DHBF informou que já começou a apuração para descobrir a autoria e o motivo do crime.