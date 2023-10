PMs acusados de envolvimento na morte de adolescente no Rio são soltos

Os quatro policiais militares suspeitos de envolvimento na morte do adolescente Thiago Flausino, de 13 anos, durante uma operação policial realizada no último dia 7 de agosto na Cidade de Deus, na Zona Oeste do Rio, foram soltos por decisão do Tribunal de Justiça do Rio, expedida na última quinta-feira (28). A soltura atendeu a um pedido do Ministério Público do Rio de Janeiro.

Os PMs estavam presos preventivamente deste o último dia 6. Quatro agentes foram denunciados pelo MPRJ por crime de fraude, pois atribuíram uma pistola e munição à vítima. Já um capitão da PM foi denunciado por prevaricação e fraude processual por omissão. Ele foi afastado da função pública e está proibido de entrar em qualquer unidade da Polícia Militar.

A decisão de soltura é do juiz Leonardo Rodrigues da Silva Picanço da Auditoria Militar, e no despacho o magistrado decretou medidas cautelares, como suspensão de trabalhos externos dos PMs e a proibição de contato dos agentes com a família da vítima.