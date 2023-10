Policiais do 9º BPM, prenderam integrantes de uma quadrilha de roubos a coletivos na Zona Norte do Rio; Vídeo

Policiais militares do 9º BPM (Rocha Miranda), com informações repassadas pelo Disque Denúncia, prenderam no final da noite da última sexta-feira (29), na Rua Ururai, em Honório Gurgel, Zona Norte do Rio, o criminoso, foragido da Justiça, Max Henrique Verás Gomes de Oliveira, mais conhecido pelo vulgo de “Pintado”, de 24 anos. Com ele foi apreendido um menor de idade de vulgo “Pivete”.

Eles pertencem a uma quadrilha de roubos a coletivos que atua na Zona Norte e na Avenida Brasil, e foram presos por policiais do batalhão de Rocha Miranda, em flagrante, no momento em que cometiam mais um roubo a um coletivo, após os agentes receberam a informação do crime que estava sendo praticado naquele momento. Os acusados estavam de posse de um Revólver Calibre 32, além de diversos celulares pertencentes às vítimas que estavam no coletivo.

“Pintado”, já vinha sendo monitorado pelo Núcleo de Inteligência do batalhão, pelo fato dele estar na condição de Evadido do Sistema Penitenciário, por ter empreendido fuga do estabelecimento em que se encontrava recolhido, em maio de 2023, após receber beneficio da VPL, e tinha em seu desfavor um mandado de prisão expedido pela Vara de Execuções Penais (VEP), onde foi condenado a uma pena de 10 anos de reclusão em regime fechado, e um outro pelo crime de Roubo.

O menor de idade também era procurado pela justiça tendo em seu desfavor um Mandado de Busca e Apreensão, devido a um crime de roubo.



Os dois foram levados para a sede da 29ª DP (Madureira), onde foram cumpridos os mandados de prisão de “Pintado” e o mandado de busca e apreensão do menor de idade. Max Henrique foi encaminhado a uma unidade prisional da SEAP/RJ, onde ficará acautelado à disposição da justiça. O menor foi levado à uma unidade socioeducativa.

Quem tiver informações sobre a localização de foragidos da justiça, denuncie de forma anônima, ao Disque Denúncia:

Central de atendimento: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177

WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

Aplicativo: Disque Denúncia RJ

O anonimato é garantido.