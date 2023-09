Programa Oportunidades realiza duas edições em São Gonçalo

O primeiro dia de ofertas acontecerá no Pátio Alcântara - Foto: Divulgação

O primeiro dia de ofertas acontecerá no Pátio Alcântara - Foto: Divulgação

A Prefeitura de São Gonçalo, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, com apoio da Subsecretaria de Trabalho, vai realizar esta semana duas edições do “Programa Oportunidades”, nesta quarta-feira (27), em Alcântara, e na quinta-feira, dia 28, no Centro.

Na quarta-feira (27), o Programa Oportunidades será realizado no Shopping Pátio Alcântara, em frente à praça de alimentação (L3). Já na quinta-feira (28), será realizado no Partage Shopping, no Centro, em frente às lojas Renner e Ri Happy (L2). Em ambos os dias, o horário de atendimento ao público é das 10 às 17 horas.

Leia mais:

Últimos dias de inscrições para Casamento Comunitário em São Gonçalo

São Gonçalo abre inscrição para programa habitacional

O Programa Oportunidades foi criado com a ideia de facilitar o acesso da população aos serviços da Casa do Empreendedor e do Sistema Nacional de Emprego (Sine).

Durante a realização da ação, o gonçalense tem acesso a encaminhamentos de vagas de emprego, através de equipes do Sine, cadastros de Microempreendedor Individual (MEI), alvará e obtenção de crédito e regularização de débitos.

Serviço:

Programa Oportunidades no Pátio Alcântara

Data: 27/09/2023, das 10h às 17h

Shopping Pátio Alcântara – Rua Carlos Gianelli, s/n – Alcantara, São Gonçalo

O objetivo do 'Programa Oportunidades' é facilitar o acesso da população aos serviços da Casa do Empreendedor e do Sine | Foto: Divulgação/ Ascom

Programa Oportunidades no Partage Shopping

Data: 28/09/2023, das 10h às 17h

Avenida Presidente Kennedy, 425