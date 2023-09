Idosa é presa por tentativa de transporte de droga para neto em um centro socioeducativo

Idosa é presa ao tentar transportar maconha para neto. A substância foi encontrada no bolso da mulher - Foto: Divulgação/ Reprodução

Idosa é presa, neste sábado (30), por tentativa de transportar maconha para o neto, que está confinado no Centro de Socioeducação Dom Bosco, na Ilha do Governador, Zona Norte do Rio. A mulher confessou o crime.

A substância foi encontrada no bolso da roupa da mulher durante fiscalização com scanner para a entrada de visitantes. Ainda segundo o Departamento de Ações Socioeducativas (Degase), a droga estava enrolada a fiapos de tecido.

"Continuaremos trabalhando incansavelmente para combater essas atitudes. De maneira permanente, intensificaremos a otimização dos nossos sistemas, não permitindo a entrada de nenhum entorpecente e/ou qualquer tipo de arma. Nosso sistema aprimora as competências necessárias ao cumprimento da socioeducação", declarou o diretor-geral do Degase, Victor Hugo Poubel.

A idosa foi encaminhada à 21ª DP (Bonsucesso), onde permanecerá à disposição da justiça.