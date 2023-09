Colisão entre veículos deixa um idoso ferido na descida da Caixa D’Água, em Niterói

Um acidente entre quatro veículos deixou um idoso ferido e trânsito na descida da Caixa D’Água, no bairro Fonseca, em Niterói, na manhã desta sexta-feira (29). De acordo com o Corpo de Bombeiros, o quartel foi acionado por volta das 5h30.

O motivo do acidente ainda está sendo apurado, no entanto, três carros e um caminhão colidiram no início da Alameda São Boaventura, no sentido Centro. Um idoso, de 62 anos, ficou ferido e foi socorrido para uma unidade hospitalar particular. Operadores da Nittrans orientam os motoristas no local.

➢ Motorista é assaltada e leva coronhada na cabeça na Zona Oeste do Rio

➢ ”Lei Gui" é aprovada na ALERJ e promete mudar a vida de pacientes com doença rara

O trânsito está sendo desviado para a Rua Teixeira de Freitas, na altura do Hospital Getúlio Vargas, o Getulinho. Há retenção ao longo do trecho RJ-104, com engarrafamento chegando até Tribobó, em São Gonçalo.

Às 8h45, um caminhão também enguiçou na Av. Jansen de Melo, altura do número 615, sentido Icaraí. O local está sob monitoramento da Nittrans e o fluxo segue moderado.