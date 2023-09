Dois homens são presos acusados de participar de incêndio na Pavuna

Foi apreendido um simulacro de pistola com os suspeitos - Foto: Divulgação/ PMERJ

Foi apreendido um simulacro de pistola com os suspeitos - Foto: Divulgação/ PMERJ

Dois suspeitos foram presos, nesta quinta-feira (28), acusados de participar de um incêndio a ônibus próximo à subida do viaduto da Pavuna, Zona Norte do Rio. O veículo foi queimado na última segunda-feira (25) durante disputa entre facções rivais.

A Polícia Militar comunicou que foi chamada para conferir informações sobre a presença de criminosos em uma casa na Rua Judith Guerra, na Pavuna.

"No local, os policiais detiveram dois suspeitos e apreenderam um simulacro de pistola. A dupla possui antecedentes criminais por tráfico de drogas - praticados na Comunidade da Linha, pertencente ao Complexo do Chapadão, e é suspeita de ter participado do incêndio a ônibus", declarou a PM.

A corporação ainda afirmou que "a ocorrência está sendo apresentada na 39ª DP", assim como que segue "ampla ação de reforço no policiamento na região dos Complexos do Chapadão e da Pedreira"



É importante relembrar que o fogo havia sido ateado sobre o ônibus com a intenção de fechar o trânsito na Rua Judith Guerra. Os bombeiros do Quartel de São João de Meriti foram acionados e conteram o incêndio



Segundo relatos, criminosos de facções rivais estão em confronto por territórios no Complexo da Pedreira há uma semana.