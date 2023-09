Polícia investiga morte de mulher em motel do Rio

Um mulher morreu, na última sexta-feira (22), numa suposta queda em um motel em Bento Ribeiro, na Zona Norte do Rio. A recepcionista Thaís de Souza Passos, de 34 anos, estava internada desde o dia 17 de setembro, quando aconteceu o incidente, mas não resistiu. A Polícia Civil investiga o caso.



Segundo o namorado de Thaís, que estava no motel com ela no momento da queda, a recepcionista estava indo buscar o celular no carro, quando caiu da escada do estabelecimento. Entretanto, familiares da vítima não acreditam nesta versão, e contestam a veracidade do depoimento do homem.

Leia mais:

Polícia Civil conclui inquérito sobre atropelamento do ator Kayky Brito

Três ficam feridos com granada jogada em ônibus na Av. Brasil

De acordo com exames feitos no Hospital Salgado Filho, no Méier, onde Thaís passou cinco dias internada, ela sofreu um traumatismo craniano. Além disso, o laudo feito após a morte da recepcionista aponta também que ela teve hemorragias e algumas outras fraturas.

A ocorrência foi registrada na 30ªDP (Marechal Hermes), e segundo a Polícia Civil, o namorado da vítima, os funcionários do motel, os familiares e os amigos da mulher já foram à delegacia prestar depoimento. A investigação busca esclarecer as causas e circunstâncias da morte de Thaís.

Amigos e familiares da vítima foram às redes sociais prestar seu apoio e pedir justiça pela morte da recepcionista. Em um dos comentários, a amiga diz: "Meu Deus! Uma tragédia dessa. Toda família despedaçada, os amigos sem querer acreditar e as pessoas especulando pela a menina que a Thaís era, por uma filha dedicada e amorosa, pela amiga verdadeira. Tenho fé e acredito que os investigadores vão solucionar isso. Pela Thaís, Justiça!".

Em outro comentário, otra amiga escreveu: "Nos deixou na sexta-feira com traumatismo craniano e com a face toda quebrada. Será que só uma queda da escada faria isso? Não sei, mas a perícia saberá. Ela era uma menina muito alegre e amava viver. A família está destruída com isso. Ela era filha única, a família era festeira, tudo era motivo para festas e ela era a alegria da família, mas Deus sabe de todas as coisas e a verdade vai aparecer. Sem incriminar ninguém, mas estranho foi. Saudade eterna".

O caso segue sendo investigado pela Polícia Civil.