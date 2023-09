São Gonçalo e Niterói ficam sem água por 24h na semana que vem

Moradores de São Gonçalo e Niterói vão ter mais um empecilho na hora de enfrentar as altas temperaturas na semana que vem. A partir da madrugada do próximo dia 5 de outubro, as cidades terão o abastecimento de água interrompido por 24 horas pela Cedae. Além das cidades, regiões de Maricá, Itaboraí e da Ilha de Paquetá, na Zona Central do Rio, também serão afetados.

A interrupção, que deve atingir cerca de 2 milhões de pessoas, acontece por conta da manutenção que a Companhia Estadual realiza no Sistema Imunana-Laranjal. Segundo a Cedae, a inspeção acontece anualmente e serve para reforçar a eficiência do sistema, com a instalação de equipamentos, reparos gerais, ajustes eletromecânicos, entre outras ações.

Leia também

➢ MPRJ abre inquérito para apurar cobrança indevida ao consumidor em caso de perda do Riocard

➢ Campus da UFF do Gragoatá amanhece sem luz nesta quarta-feira

A produção da Estação de Tratamento de Água (ETA) Laranjal ficará interrompida entre as 4h da quinta-feira (05/10) e as 4h de sexta (06/10). Em Maricá, os distritos de Inoã e Itaipuaçu devem ser os afetados. Em Itaboraí, a ação afetará apenas o fornecimento de água bruta. A operação do sistema deve retornar imediatamente após a conclusão do serviço.