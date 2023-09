Praia do Sossego, em Niterói, ganha Bandeira Azul

A Praia do Sossego, em Niterói, e a Prainha e Praia da Reserva, no Rio de Janeiro, garantiram a Bandeira Azul para a temporada 2023/2024. O júri do certificado internacional avalia uma série de critérios, da qualidade da água do mar a medidas de preservação ambiental. Ao todo, 42 praias do estado do Rio foram premiadas. A cerimônia de entrega nacional será no dia 27 de outubro, em evento na Tedesco Marina, em Balneário Camboriú, Santa Catarina. A temporada começa a valer no dia 1º de novembro.

O prêmio é concedido pelo Instituto Ambientes em Rede, programa credenciado pelas Organizações das Nações Unidas (ONU) e pela Unesco. A Prainha, na Barra da Tijuca, paraíso dos surfistas, e a Praia da Reserva, point de moradores da área da Barra da Tijuca e de uma turma descolada, recuperaram o selo. Já a Praia do Sossego, que faz parte do Parque Natural Municipal de Niterói (Parnit), recebeu a certificação pelo terceiro ano consecutivo.

A prefeitura da cidade de Niterói avaliou que a implantação da infraestrutura foi fundamental para a premiação da Praia do Sossego há dois anos. Para o prêmio deste ano, a certificação foi atribuída às ações de educação ambientaldesenvolvidas de forma periódica pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

Confira a lista completa das contempladas com a Bandeira Azul no estado do Rio:

● Praia do Forno, Armação de Búzios

● Praia do Peró, Cabo Frio

● Praia do Sossego, Niterói

● Praia das Pedras de Itaúna, Saquarema

● Praia da Azeda Azedinha, Armação de Búzios

● Praia de Ubás, Iguaba Grande

● Prainha, Rio de Janeiro

● Praia da Reserva, Rio de Janeiro

● Praia das Pedras de Sapatiba, São Pedro da Aldeia

●Marina Costabella, em Angra dos Reis

●Iate Clube de Santos, em Angra dos Reis