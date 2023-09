Moradora de SG tem energia cortada enquanto contas são contestadas

Moradora do bairro Rocha, em São Gonçalo, Ana Maria Santanna, de 55 anos, está tendo problemas com cobranças de valores que, de acordo com ela, são indevidos por parte da Enel desde o ano de 2019. Há dois anos, a moradora entrou com um processo na Justiça que, ela afirma, ainda está ativo, para que os valores fossem contestados.

"Eu moro sozinha, em uma casa de três cômodos, e ainda trabalho o dia todo, não fica ninguém em casa, só a geladeira que fica ligada. Desde 2019 as contas estão erradas, com valores de R$200 a R$400, já cheguei a receber até de R$800. Agora tem vindo no valor de R$150 a R$260, mas sem ninguém em casa o dia todo, então ainda não está regularizada. O normal seria vir de R$70 à R$100 reais, no máximo", contou.

Em 2022, Ana Maria conta que ficou desempregada e por isso atrasou o pagamento de algumas contas, principalmente pelo alto valor, errôneo, que era cobrado e constestado.



"Tenho contas atrasadas devido ao meu desemprego em 2022, mas agora que estou trabalhando venho organizando o meu financeiro e pagando contas de acordo com a minha condição, pois sou sozinha. E mesmo assim não poderia ter corte de luz devido ao processo que está vigente na Justiça", afirmou a moradora do Rocha.

Ana Maria teve sua luz cortada na segunda-feira (25) e só descobriu quando chegou em casa, por volta de 21h, quando os alimentos já estavam descongelados.

"Estou sem luz e com alimentos descongelados, além da minha medicação de tratamento alérgico, que precisa estar na geladeira. Se a luz não voltar ainda hoje, tende a estragar tudo", desabafou.

Remédio precisa ser colocado na refrigeração | Foto: Arquivo pessoal

A moradora ligou para a Ouvidoria da Enel na tarde desta terça-feira (26) em busca de uma resolução para o seu problema. "Faço acompanhamento do processo pelo site e liguei para a advogada e ela disse que ele está ativo".

Procurada, a Enel disse em nota que " O corte para a cliente mencionada ocorreu em razão de débitos recentes com a concessionária. A Enel esclarece que a Tutela Judicial em questão se refere a débitos anteriores a 2023, que foram parcelados e parcialmente pagos.

Sobre os valores cobrados, a distribuidora fez um levantamento das leituras realizadas para o imóvel e do consumo da cliente durante um ano. Em relação à leitura, não houve registros que evidenciem erros ou dificuldades de acesso ao medidor. Já no que se refere ao consumo, a Enel identificou que o padrão variou apenas nos meses em que a temperatura está mais elevada. Com o aumento do consumo e a mudança de faixa do ICMS nestes períodos, naturalmente, o valor da conta se torna mais elevado".