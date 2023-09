Caminhão tomba na RJ-104, em Niterói, e 'dá nó' no trânsito (vídeo)

Um caminhão de trânsito, carregado com refrigentes, tombou na Rodovia RJ-104, na altura de Caramujo, em Niterói, em sentido São Gonçalo, ao se envolver num acidente com um carro de passeio, provocando um grande engarrafamento, com reflexos na Alameda São Boaventura, no Fonseca.

Alguns moradores daquelas imediações invadiram a estrada para saquear a carga do caminhão, deixando o fluxo de veículos ainda mais lento. Uma equipe do Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual (BPRV) da PM foi destacada para isolar o local, e assim, facilitar a remoção dos veículos acidentados. Não houve feridos.

A carga do caminhão fio saqueada Divulgação