RJ Transplantes homenageia famílias doadoras e profissionais da saúde

Famílias doadoras, instituições parceiras da rede estadual e a equipe da RJ Transplantes foram homenageadas na cerimônia “Sim! Sou doador de órgãos, e minha família já sabe”, que reforça os eventos do mês Setembro Verde, dedicado à causa da doação de órgãos e tecidos.

O evento aconteceu no auditório da secretaria estadual de Saúde e entre os homenageados estavam profissionais do Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), de São Gonçalo, um dos primeiros no ranking de captação de órgãos no Estado.

O programa estadual comemorou junto com as famílias doadoras o ótimo desempenho deste ano, que registra, somente de janeiro a agosto, 856 casos notificados à Central Estadual de Transplantes do Rio de Janeiro, além de 263 doadores efetivos, o que representa um aumento de 14% em relação a 2022 no mesmo período.

Leia também



➢ UFF sofre ameaça terrorista e reforça segurança

➢ Carnavalesco Max Lopes é velado e cremado em Niterói

A secretária de Estado de Saúde, Claudia Mello, enfatizou a importância do trabalho das equipes em todo o estado do Rio de Janeiro, que alavancou a performance do programa estadual. Hoje, o Rio de Janeiro ocupa o terceiro lugar no ranking nacional de doadores de órgãos, atrás apenas de São Paulo e Paraná.



“É um orgulho indescritível estar aqui hoje diante de uma plateia tão múltipla de doadores, de receptores, da equipe do RJ Transplantes, dos diretores das unidades, de toda a rede federal, estadual e municipal e muitos outros. Acima de tudo, a palavra de hoje aqui é solidariedade. A solidariedade de quem doa, de quem recebe, de quem faz, de quem executa. Cada um de nós é muito importante”, disse a secretária.

Avó do jovem Christian Lima Correia, de 16 anos, que perdeu os cinco irmãos e os pais após grave acidente em Guapimirim, em março deste ano, Valéria Correa, doou os órgãos do neto Guilherme e beneficiou 30 pessoas.

“Estamos conscientes sobre a importância da doação de órgãos. Passamos um episódio muito difícil. Tivemos dois netos sobreviventes, o Christian, que está aqui presente, e o Guilherme, que ficou por três dias no CTI do Hospital Estadual Alberto Torres, mas não resistiu e teve morte encefálica. Em um momento de muita dor fomos abordados por um profissional de saúde e ali nós não hesitamos em dizer o sim. Pensamos naqueles que estão aguardando e não conseguem fazer um transplante. Nossa dor foi muito grande, mas não hesitamos em ajudar o próximo”.

Referência no atendimento a pacientes com múltiplos traumas, o Heat captou somente nos primeiros oito meses deste ano 72 órgãos, entre eles, cinco corações, tecidos, córneas e ossos. Para ampliar o trabalho de busca ativa, a Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplantes (CIHDOTT) da unidade ganhou reforço de mais profissionais.