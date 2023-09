Cristo Redentor terá iluminação especial para comemorar o Dia do Policial Civil

A cor do brasão da Polícia Civil vai brilhar no Cristo Redentor - Foto: Reprodução

A cor do brasão da Polícia Civil vai brilhar no Cristo Redentor nesta segunda-feira (25), às 19 horas. O principal cartão-postal do Rio de Janeiro será iluminado em amarelo para celebrar o Dia do Policial Civil, que é comemorado no dia 29/09, próxima sexta-feira.

A iniciativa visa a homenagear os agentes da polícia judiciária, que investigam toda natureza de crime e que desempenham suas funções em prol da segurança da população fluminense. Na ocasião, haverá uma celebração e benção aos policiais civis.

A semana contará, ainda, com outros eventos para comemorar a data. Na quarta (27/09), haverá solenidade de outorga das medalhas Honra, Fidelidade, Devotamento e Devotamento Post Morten, na Cidade da Polícia. Na sexta (29/09), será realizada uma missa solene na Igreja de São Gonçalo Garcia e São Jorge, no Centro do Rio.

Outras atividades também estão na programação em homenagem aos policiais civis, como torneio de futebol, campeonato de jiu-jitsu e uma ação de saúde na Policlínica da instituição. A agenda comemorativa começou na última semana com cuidados para saúde física e mental; torneio de tiro; e campanha de doação de sangue na Acadepol, que ultrapassou a meta estipulada com a coleta de 110 bolsas de sangue.