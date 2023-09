Ex-secretária e 'anjo da guarda' de Roberto Carlos morre aos 83 anos

A ex-secretária Carmosina Silva, a Carminha, conhecida como o 'anjo da guarda' do cantor Roberto Carlos, faleceu na tarde do último sábado (23/09), aos 83 anos. A profissional, que trabalhou com o 'rei' durante 40 anos, morreu em casa por causas naturais, segundo informações confirmadas pela assessoria do artista.

Carminha começou a trabalhar com Roberto na década de 70 e ficou conhecida pelo público por levar os presentes deixados pelos fãs até Roberto. Ela era amiga pessoal do artista e de sua família e, segundo a assessoria, era "as mãos e os pés" do cantor. "Tudo o que era relacionado a ele, era a Carminha quem resolvia", afirmou, em nota, a equipe de Roberto.



A secretária enfrentava um diagnóstico de Alzheimer há uma década. Ela vivia no Rio de Janeiro e será sepultada na Zona Oeste da cidade, no Cemitério Jardim da Saudade, na tarde deste domingo (24/09).