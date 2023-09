Aposta única fatura mais de 40 milhões na Mega Sena

Apenas uma aposta acertou os seis números sorteados pela Mega Sena na noite do último sábado (23/09). Um apostador de Lucas do Rio Verde, município no interior do Mato Grosso, conseguiu adivinhar as dezenas e levou para casa o prêmio de mais de 40 milhões de reais.

05, 16, 38, 42, 43 e 48 foram os seis números sorteados. Como o último sorteio havia acumulado, o valor total do prêmio neste concurso foi de R$ 40.435.445,43. Já quem acertou cinco dos seis números faturou um total de R$ 74.465,42. Ao todo, 49 apostas fizeram a quina.

Leia também:

➢ Texto virtual 'culpa' motorista de aplicativo por própria morte em Niterói

➢ Policial federal é acusado de racismo contra entregador no Rio

A próxima edição do sorteio deve ter um prêmio de 3 milhões de reais. Os números vão ser sorteados na noite da próxima terça-feira (26/09) - mais precisamente, às 20h. Até uma hora antes, às 19h, interessados em apostar podem tentar a sorte em qualquer loteria credenciada pela Caixa no país ou pela internet, no site e no aplicativo da Caixa Econômica Federal.