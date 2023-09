DER-RJ realiza campanha educativa para a Semana Nacional do Trânsito

O Departamento de Estradas de Rodagem (DER-RJ) realiza blitz educativa nesta sexta-feira, 22, para marcar a Semana Nacional do Trânsito. A ação aconteceu na RJ-125, km 23, na altura do posto do Comando de Policiamento Rodoviário (CPRv), com o objetivo de promover a conscientização da segurança nas estradas. Com o apoio da CPRv, as equipes convidaram motoristas a participar de um jogo de conhecimentos básicos sobre regras de trânsito, além de distribuir panfletos informativos, livros de colorir para crianças e brindes.

A primeira edição da campanha #ToNaEstrada, realizada durante o Maio Amarelo, teve continuidade agora na Semana Nacional do Trânsito, que é celebrada todos os anos desde 1966. O vice-presidente do DER-RJ, Gladstone Felippo, que coordenou a campanha, destacou que o número de feridos em acidentes na RJ-125 aumentou quase 30% nos primeiros oito meses deste ano em relação ao mesmo período de 2022.

"Tivemos uma resposta muito positiva na ação de maio e, agora, queremos levar esse trabalho de conscientização para mais cidadãos. A Semana Nacional do Trânsito é fundamental para transmitir nossa mensagem de respeito pela vida, e estamos comprometidos com a missão de ajudar a reduzir o número de acidentes nas estradas, sobretudo as mortes. A maioria dos acidentes tem como causa a imprudência de motoristas", afirmou.

A proposta, além de conscientizar os motoristas sobre os riscos nas estradas, era avaliar o conhecimento dos motoristas de placas de trânsito | Foto: Divulgação/ Michel Filho

Segundo o balanço divulgado pelo Instituto de Segurança Pública (ISP), a cada 24 horas, na última década, sete pessoas morreram e outras 100 ficaram feridas em acidentes de trânsito.

"Achei a ação muito boa, pertinente e oportuna. As pessoas realmente precisam de mais cautela no trânsito, obedecer mais as leis e sinais de trânsito. Você sente que tem mais alguém zelando pelo bem cuidado com a vida", afirmou Fernando Antônio Fernandes Cavalcante.

A RJ-125 tem um volume de mais de 40 mil veículos por mês e registra um índice consideravelmente alto de acidentes. Segundo dados da CPRv, entre janeiro e agosto de 2023, foram registrados 61 acidentes com 106 vítimas. No ano passado, no mesmo período, foram 54 acidentes, com 77 vítimas.