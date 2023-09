Acusado de aplicar golpe no PIX é preso

Na tarde da última quarta-feira (20), a Polícia Civil de Cabo Frio (126ª DP) em colaboração com a Gerência de Combate ao Crime Organizado da Polícia Civil de Mato Grosso (PCMT), efetuou a prisão de um acusado de aplicar golpes no PIX. A prisão foi realizada em cumprimento a um mandado de prisão preventiva expedido pela 2ª Vara Criminal de Cabo Frio.

O criminoso é o segundo membro da organização criminosa especializada em golpes no pix a ser preso. A quadrilha atuava no Rio de Janeiro mas também expandiram suas atividades a outros estados brasileiros, de acordo com informações da polícia, eles se passavam por parentes necessitados de transferências bancárias.

O homem foi preso numa oficina mecânica, onde estava trabalhando, sem resistir à ação. Ele foi encaminhado à sede da Gerência de Combate ao Crime Organizado da PCMT para procedimentos administrativos padrão.

A quadrilha já estava sendo investigada em outros inquéritos policiais relacionados a atividades criminosas no Rio de Janeiro. As autoridades continuam em busca dos demais membros do grupo.