Idoso morre após ser atropelado em Maricá

Um idoso morreu, no início da noite da última terça-feira (19/09), depois de ser atropelado na rodovia RJ-106, a Amaral Peixoto, em Maricá. O homem foi atingido por uma motocicleta no sentido Niterói, na altura do bairro São José do Imbassaí.

Relatos de testemunhas indicam que a vítima atravessou a pista de repente e acabou atropelada. Ele não resistiu ao impacto da batida e morreu no local. Agentes de saúde de uma empresa que presta serviços à Prefeitura chegaram a parar para socorrer o homem, mas ele já estava em óbito.

O condutor da moto ficou ferido e foi levado para o Hospital Municipal Dr. Ernesto Che Guevara, também em Maricá, para receber atendimento. Policiais foram acionados ao local do acidente e o rabecão da Defesa Civil removeu o cadáver, que foi levado para perícia no rabecão da Defesa Civil para o Instituto Médico Legal (IML) do Barreto, em Niterói.