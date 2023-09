Policial é detido após atirar para o alto em briga em Inoã

Um homem foi detido em Inoã, distrito de Maricá, após dar tiros para o alto durante uma discussão no trânsito na noite do último domingo (17/09). O acusado é um policial penal, segundo testemunhas, e teria se exaltado depois de se envolver em briga com outro condutor.

Ambos estavam dirigindo pela mesma via quando o desentendimento aconteceu. Não há detalhes sobre o que motivou a briga, mas, segundo o relato de um outro motorista que passava pelo local, o policial sacou uma arma de fogo e efetuou alguns disparos.

Agentes do PROEIS (Programa de Integração na Segurança) foram acionados ao local e detiveram o acusado, que estaria bastante exaltado no momento em que os PMs o encontraram, de acordo com relatos. O homem foi levado para a 82ªDP (Maricá), que registrou a ocorrência. A identidade do agente penal não foi divulgada.