Projeto Grael recolhe cerca de 200kg de lixo em Niterói

O Clean Up Day é uma iniciativa com o objetivo de conscientizar a população sobre a importância da preservação do meio ambiente - Foto: Divulgação/ Nathália Lugão

O Clean Up Day é uma iniciativa com o objetivo de conscientizar a população sobre a importância da preservação do meio ambiente - Foto: Divulgação/ Nathália Lugão

Em celebração ao Clean Up Day, Dia Mundial da Limpeza, o Projeto Grael realizou nesta terça-feira (19), regatas ecológicas, uma iniciativa destinada a remover detritos flutuantes do mar, com o objetivo de promover a conscientização e a preservação do meio ambiente. As atividades conduzidas pela equipe de meio ambiente resultaram na coleta total de aproximadamente 200 kg de lixo.

No dia 18, os alunos também participaram de regatas ecológicas, unindo sua paixão pelas aulas de vela ao compromisso com a preservação dos ecossistemas marinhos. Durante essas aulas, foram recolhidos 32 kg de lixo da Baía de Guanabara.

Leia mais:



Flim marca presença na Bienal do Livro até domingo (10)

Gilberto Gil será o grande homenageado da Festa Literária Internacional de Maricá

Já no último sábado (16), a praia do Cais em Jurujuba foi o local destinado para o Mutirão de Limpeza. Mais de 30 voluntários, incluindo alunos do Projeto Grael e membros da comunidade local, se reuniram para remover os resíduos que poluíam a área. O esforço conjunto resultou na coleta deaproximadamente 120kg de lixo, destacando o impacto positivo do trabalho em equipe na conservação do ambiente.

O Clean Up Day é uma iniciativa com o objetivo de conscientizar a população sobre a importância da preservação do meio ambiente | Foto: Divulgação/ Nathália Lugão

"O Clean Up Day é uma iniciativa global que visa reforçar a importância de cuidar do meio ambiente, e, pensando nisso, desenvolvemos algumas atividades com os educandos. O resultado foi muito satisfatório. Estamos orgulhosos do empenho de cada aluno e da capacitação das futuras gerações para se tornarem pessoas comprometidas com o nosso planeta", relatou a coordenadora de Meio Ambiente, Monalisa Oliveira.

O Clean Up Day é uma iniciativa com o objetivo de conscientizar a população sobre a importância da preservação do meio ambiente e da adoção de medidas para combater a poluição. Dentro do Projeto Grael, essas ações representam um dos pilares fundamentais para formar educandos como cidadãos responsáveis na conservação do meio ambiente.

"Ao jogar lixo no chão, estamos prejudicando a vida dos animais e interrompendo o ciclo de suas vidas. É muito importante recolher o lixo, descartar corretamente e não deixar nas praias. O chão não é o nosso depósito de lixo", acrescentou Nicolas, um aluno do Projeto Grael de 9 anos.