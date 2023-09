Técnica de enfermagem vai a julgamento em Niterói por morte de bebê

O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), por meio da Promotoria de Justiça junto à 1ª Vara Criminal de Niterói, participou, nesta terça-feira (19/09), da primeira audiência de julgamento da técnica de enfermagem denunciada pela morte de uma bebê de 6 meses no Hospital Getúlio Vargas Filho, o Getulinho, em Niterói, no dia 18 de agosto de 2020.

O MPRJ acusa Mariana de Souza pelo crime de homicídio culposo qualificado, por não ter observado o cuidado e regra técnica da profissão, agindo de forma negligente.

De acordo com a Promotoria, Mariana faltou com o devido cuidado de checar a temperatura da água, que estava excessivamente quente, antes de imergir a criança para o banho.

A imersão provocou queimadura em segundo grau em toda a parte inferior do corpo e parte da barriga (área equivalente a 37,5% do corpo), lesões que contribuíram de forma direta para a sua morte.

Nesta primeira audiência do processo foram ouvidos os familiares da criança. A próxima foi marcada pelo Juízo para o dia 10 de outubro. A denúncia contra Mariana foi apresentada pelo MPRJ em novembro de 2021.

