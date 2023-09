Falta d'água causa "dor de cabeça" a moradores de Santa Catarina, em SG

Morador relata estar há cerca de um ano e meio com problemas no abastecimento de água - Foto: Divulgação

Morador relata estar há cerca de um ano e meio com problemas no abastecimento de água - Foto: Divulgação

Moradores da Travessa Maria Jurumenha, no bairro Santa Catarina, em São Gonçalo, estão há cerca de um ano e meio com problemas no abastecimento de água em suas residências. De acordo com relatos, a Concessionária Águas do Brasil já foi notificada mais de 200 vezes, além das reclamações feitas no site Reclame Aqui e na Ouvidoria da empresa.

"Estou passando por esse problema desde o dia 27 de março do ano passado, já fiz todo tipo de reclamação e até agora nenhuma solução. Preciso de um socorro, não aguento mais esta situação. Depois de morar 56 anos aqui, estou pensando até em me mudar", desabafou André Marcelo Alvares, morador da Travessa Jurumenha.

Leia também



➢ FLIM: feira literária começa nesta terça em Itaipuaçu, Maricá

➢ Comissão da Câmara pode votar hoje PL que proíbe união homoafetiva

O problema no local não é recente, mas passou a acontecer, segundo relatos do morador, após a Águas do Rio ter se tornado responsável pelo fornecimento de água na cidade, visto que, antes do período indicado, "a água chegava a sete metros a partir do chão da minha residência", indicou André Marcelo.



"Antes da Águas do Rio assumir, a Cedae havia feito uma obra que durou o dia todo na equina do Posto de Saúde de Santa Catarina, o que fez com o que nosso abastecimento fosse regular. Depois de março de 2022 não sei o que a concessionária Águas do Rio fez, porque desde então estamos sofrendo este contrangimento e humilhação", disse.

O morador também expõe a dificuldade diária de conseguir água em sua residência. "Para chegar na minha pequena cisterna tenho que ligar a minha bomba para puxar água da rua. Isto quando consigo, quando não tenho que ficar pedindo pipa d'água, porque raramente cai, não tenho nem como dizer com que frequência a água tem caído, é impossível dizer, nem eles sabem".





O morador também expõe a dificuldade diária de conseguir água em sua residência Divulgação

Autor: Divulgação

Procurada pela reportagem, a Águas do Rio informou que "A concessionária enviará uma equipe técnica ao local para ratificar de que a pressão da água que chega aos hidrômetros dos clientes, onde se encerra a responsabilidade da empresa, atende à legislação vigente".