Médica de clínica que operou advogada de Poze já foi acusada de homicídio

A médica responsável pela clínica que realizou a cirurgia na advogada do MC Poze, morta neste domingo (17/09) após passar por lipoaspiração, é de Niterói e já foi acusada de homicídio culposo. Em 2018, Geysa Leal Corrêa foi investigada por fazer pelo menos uma cirurgia plástica sem a especialização necessária para tal, além de ter sido alvo de denúncia do MPRJ em 2021 depois que uma de suas pacientes faleceu por complicações pós-cirúrgicas.



Em depoimento publicado pelo jornal "O Dia", Geysa se disse "arrasada" pela morte de Silvia Olly, de 40 anos, que sofreu um tromboembolismo pulmonar após realizar uma lipoaspiração HD. "A gente sabe que isso pode ocorrer, mesmo se fazendo tudo certo. Mas achamos que nunca vai acontecer conosco ou com pessoas próximas. Com certeza foi um dos piores dias da minha vida", disse a médica, segundo o veículo.

Não é a primeira vez que uma paciente da médica morre por complicações após uma cirurgia do tipo. Em 2018, a pedagoga Adriana Ferreira Capitão Pinto morreu aos 41 anos cerca de uma semana após passar por uma cirurgia de lipoaspiração e enxerto de gordura em Icaraí, Niterói, com Geysa.

Na época, ela era especialista apenas em otorrinolaringologia e não tinha as especializações requeridas pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica para realizar os procedimentos do tipo. Por conta disso, o Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) a denunciou por homicídio culposo. Ela é alvo de pelo menos 12 processos no Tribunal de Justiça do Rio (TJRJ); um por lesão corporal na área criminal e onze no âmbito cível.

No caso de Silvia, ainda não há relatos oficiais de irregularidades na cirurgia. A advogada de Poze do Rodo deu entrada na clínica na sexta (15/09) e teve alta no sábado (16/09), mesmo dia em que começou a sentir dores. No dia seguinte, domingo (17/09), ela foi para o Hospital Oeste D'Or e, após passar um dia internada no local, ela sofreu um choque hemorrágico em decorrência do tromboembolismo e veio à óbito.