Equipe do Heat oferece curso para policiais militares

Mais de 150 policiais militares dos batalhões de São Gonçalo (7º BPM), Niterói (12º BPM) e de outros municípios da região participam de um curso de capacitação para Controle de Hemorragias no Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no Colubandê.

As aulas do curso Stop The Bleed voltaram a acontecer nesta segunda-feira (18/09) e vão até a próxima quinta (21/09). Nos encontros, os participantes serão treinados a reconhecer e a conter sangramentos que possam significar risco de vida até que equipes de emergência cheguem ao local da ocorrência.

PMs de São Gonçalo, Niterói, Itaboraí e Cabo Frio participam | Foto: Divulgação

Criado pelo Departamento de Defesa Americano, o curso é ministrado por profissionais de saúde do Centro de Trauma da unidade junto ao Núcleo de Estudos e Pesquisas (NEP) do Heat. Além dos PMs de SG e Niterói, agentes do 35° BPM (Itaboraí), do 25º BPM (Cabo Frio) e de batalhões da Capital serão capacitados.



Para o comandante do 12º BPM (Niterói), Aristheu Lopes, o curso tem uma importância muito grande para os policiais. “O aprendizado de habilidades e ferramentas básicas para estancar um sangramento descontrolado em uma situação de emergência, nos garante salvar vidas. Muitos dos nossos policiais estão aptos a fornecer ajuda imediata em determinados casos até a chegada dos socorristas”, afirmou o comandante.