Corpo da menina Heloísa será sepultado em Petrópolis

A causa da morte da menina de 3 anos, baleada na cabeça por um agente da Polícia Federal Rodoviária (PRF) foi divulgada neste domingo: Lesão transfixante de encéfalo por projétil de arma de fogo. A declaração de óbito foi entregue à tia da criança, na manhã deste domingo no Instituto Médico Legal (IML) de Duque de Caxias.

Segundo a tia da vítima, o pai e a mãe seguem em choque pelo ocorrido. Heloísa estava dentro de um carro, com toda a família, quando foi atingida durante uma ação da PRF no Arco Metropolitano, na altura de Seropédica. Ela ficou internada no Hospital Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias, e no último sábado sofreu uma parada cardiorrespiratória irreversível.

O velório será na Praça Oswaldo Cruz, na cidade da região Serrana do Rio, e o sepultamento está agendado para às 16h30.