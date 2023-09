Queda de avião deixa 14 mortos em Barcelos, Amazonas

A empresa ManausAerotáxi, responsável pelo avião de pequeno porte que caiu em Barcelos, um município do Amazonas, divulgou a lista com o nome das vítimas que estavam a bordo da aeronave no último sábado (16). Os 12 turistas, todos homens e brasileiros, morreram no acidente. O piloto Leandro Souza e o copiloto Fernando Galvão também estão entre as vítimas.

O voo do Embraer EMB-110 Bandeirante levaria os turistas para pescar no Alto Rio Negro. Uma intensa chuva estava atingindo a região no momento do acidente, e por isso, duas aeronaves desistiram do pouso e retornaram a Manaus um pouco antes.

O secretário de segurança do Amazonas, coronel Vinícius Almeida, esclareceu que o aeroporto está regularizado para funcionar no tráfego de aviões de pequeno porte e que continuará aberto até segunda ordem. No entanto, segundo o próprio secretário, as informações iniciais mostram que a aeronave teria pousado no meio da pista, ficando sem "pista suficiente para frear".



Os corpos foram levados para um ginásio perto do local do acidente, em Barcelos, em seguida foram transferidos para o IML de Manaus para serem submetidos a exames periciais para identificação formal. Os motivos do acidente estão sendo investigados pela Força Aérea Brasileira (FAB).

Abaixo, lista de nome das vítimas:

- Euri Paulo dos Santos

- Fábio Campos Assis

- Fábio Ribeiro

- Gilcrecio Salvados Medeiros

- Guilherme Boaventura Rabelo

- Hamilton Alves Reis

- Heudes Freitas

Luiz Carlos Cavalcante Garcia

- Marcos de Castro Zica

- Renato Souza de Assis

- Roland Montenegro Costa

- Witter Ferreira Faria