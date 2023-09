Ex-presidente deixa hospital após passar por cirurgia em SP

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) teve alta do hospital, na tarde desta sexta-feira (15) - Foto: Divulgação/ Reprodução

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) teve alta do hospital, na tarde desta sexta-feira (15) - Foto: Divulgação/ Reprodução

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) teve alta do hospital, na tarde desta sexta-feira (15), após ter uma "excelente recuperação e melhora clínica", segundo boletim médico. Ele estava internado na unidade da Zona Sul de São Paulo, do Hospital Vila Nova Star, desde segunda (11), quando passou por duas cirurgias.

Um dos procedimentos tinha como finalidade corrigir uma hérnia de hiato, para tratar de um quadro de refluxo, durante que o segundo, um desvio de septo, foi feito afim de melhorar a condição respiratória. Ambas cirurgias foram realizadas na terça-feira (12), e de acordo com os médicos que o acompanharam, ocorreram "de forma satisfatória".

Ainda havia uma terceira cirurgia a ser realizada, no intestino, porém foi descartada, devido ao estado de saúde satisfatório de Bolsonaro.

Leia também

➢ Justiça determina que Uber assine a carteira dos motoristas

➢ PM prende três suspeitos por tráfico de drogas em Niterói

Na saída do hospital, o ex-presidente ainda cumprimentou apoiadores que estavam em frente ao estabelecimento.



A previsão é que Bolsonaro se hospede no Palácio dos Bandeirantes, a convite do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), que visitou o ex-presidente no hospital. "Que bom encontrá-lo bem e disposto, presidente Jair Bolsonaro. Seguimos orando pelo senhor e que Deus acompanhe a sua recuperação", declarou Tarcísio em publicação nas redes sociais nesta quarta-feira (13).