Morador é encontrado morto dentro da própria casa em Maricá

Cadáver foi levado para passar por perícia no IML do Barreto - Foto: Divulgação

Um morador de Itaipuaçu, distrito de Maricá, foi encontrado morto dentro da própria residência, na manhã dessa sexta-feira (15/09), após passar alguns dias sem ser visto pelos vizinhos. O corpo foi localizado já em decomposição e, segundo relatos iniciais, sem marcas de violência.

De acordo com o relato da Polícia Militar, moradores da rua onde ele residia, no bairro Barroco, acionaram os oficiais da 6ª Companhia de Maricá para relatar que o homem não era visto há alguns dias. Os policiais foram até a casa e o encontraram em um dos cômodos caído no chão.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e, ao chegar na casa, confirmou que o homem já estava morto. O cadáver apresentava sinais de decomposição. Oficiais do Posto Regional de Polícia Técnica-Cientifica (PRPTC) foram convocados para fazer a perícia.



A causa da morte ainda está sendo investigada. Especula-se que o homem possa ter sido vítima de um mal súbito, já que não haviam marcas de agressão ou violências no corpo, que foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) do Barreto, em Niterói.