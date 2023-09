Rapper carioca impressiona ao usar cordão avaliado em R$ 500 mil

Chefin exibiu um enorme cordão de ouro com um símbolo do trevo de quatro folhas - Foto: Reprodução

O rapper carioca Chefin, de 19 anos, impressionou o amigo, MC Cabelinho, durante participação na atração "TVZ", do canal Multishow. Ele exibiu um enorme cordão de ouro com um símbolo do trevo de quatro folhas, e a frase: "Cada um com a sua sorte". Segundo Chefin, a joia de ouro, cravejada com diamantes, é avaliada em R$ 500 mil.

"Eu também me amarro numa corrente assim. É pesado, tem quantos gramas?", perguntou Cabelinho. "Um quilo e meio", respondeu Chefin, para espanto do amigo. No entanto, Cabelinho continuou, dizendo que já mandou fazer um acessório parecido.

Nas imagens, Cabelinho aparece colocando a joia no pescoço de Chefin. "Estou bonito ou tá muito ignorante?", perguntou o rapper, brincando. "Tá muito ignorante", respondeu o MC.



Nos comentários da postagem, feita no site X (antigo Twitter), seguidores criticaram a joia. "Pena que dinheiro não compra bom gosto", disse um. "Imagina andar com um trambolho desses pendurado no pescoço kkkkkk", comentou outro. "Esse povo tem muito dinheiro, mas como são bregas. Sem falar no desperdício de dinheiro. Gastar R$ 500 mil em um negócio horroroso desse?! Oremos!", escreveu um terceiro internauta.

Além deste cordão, Chefin já apareceu em suas redes sociais usando outras joias no mesmo estilo. Uma delas tem pingente de um escorpião.